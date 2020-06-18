رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

حطّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقماً قياسيا آخر بعدما أصبح الآن أول لاعب كرة قدم في التاريخ يكسب أكثر من مليار دولار خلال مسيرته المهنية، وفقاً لما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية.

وحسب المجلة، فإن القسم الأكبر من ثروة رونالدو جمعها من رواتبه مع الأندية التي لعب بقميصها خلال مسيرته، بداية من ناسيونال ماديرا وسبورتنغ لشبونة مرورا بمانشستر يونايتد وريال مدريد وختاما بيوفنتوس، حيث بلغ مجموع الرواتب 650 مليون دولار.

ويعود الجزء المتبقي من أرباح النجم البرتغالي خلال مسيرته الكروية للأعمال الخاصة به والإعلانات التي يقوم بها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتتوقع المجلة وصول ذلك الرقم إلى 765 مليون دولار على الأقل في حال أكمل رونالدو عقده الحالي في صفوف “السيدة العجوز” حتى حزيران/ يونيو عام 2022، دون احتساب الأرباح المتوقعة من الفترة التالية لذلك العقد.

وأصبح رونالدو ثالث رياضي فقط يحطم رقم مليار دولار بينما لا يزال يلعب، وينضم إلى تايغر وودز وفلويد مايويذر في هذا النادي.

ويعد رونالدو أول لاعب يصل إلى 200 مليون متابع في العالم، كما حصل على عقد سنوي مدى الحياة يحصل بموجبه منذ عام 2016 على 20 مليون دولار سنويا.

ويمتلك لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس علامته التجارية وكذلك فندق وجزيرة خاصة.