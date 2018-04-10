روما يفاجيء برشلونة بريمونتادا ويبلغ نصف نهائي الأبطال

(المستقلة)/sport360/..صنع نادي روما الإيطالي مفاجأة تاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإقصاء نظيره برشلونة الإسباني من البطولة بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز روما بثلاثية نظيفة على ملعبه الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، ليرد على نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخيب برشلونة آمال جماهيره خلال المباراة بظهوره بمستوى لا يليق به، ليخسر بثلاثية نظيفة أهلت روما إلى دور نصف النهائي.

وافتتح المهاجم البوسني إدين دجيكو التسجيل لروما خلال المباراة بهدفٍ في الدقيقة السادسة ، قبل أن يعزز لاعب الوسط الإيطالي دانييلي دي روسيا آمال فريقه بالتأهل بهدفٍ ثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وبعد الهدف الثاني استمر روما في الهجوم إلى مرمى الحارس الألماني اندريه تير شتيجن من أجل تسجيل الهدف الثالث وخطف التأهل، في وقت اكتفى برشلونة باللعب الدفاعي لحماية مرماه.

وتمكن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس من كوي برشلونة بهدفٍ ثالث في الدقيقة الثانية والثمانين.

وحاول برشلونة قلب التأهل لصالحه في الدقائق الأخيرة من خلال تسجيل الهدف الوحيد، لكن صافرة الحكم سبقت الهدف.

وبذلك يلحق روما بنظيره ليفربول الإنكليزي إلى نصف النهائي، بانتظار الفائز من مباراتي ريال مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني أمام إشبيلية الإسباني