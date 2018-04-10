روما يبحث عن معجزة أمام برشلونة

(المستقلة) .. يسعى نادى برشلونة الإسبانى لتسجيل الظهور الـ 15 فى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على روما الإيطالى فى الساعة : 9:45 بتوقيت بغداد مساء اليوم بملعب “الأولمبيكو”، فى “إياب” الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزا عريضا على روما فى مباراة الذهاب التى جمعتهما الأربعاء الماضى بملعب “كامب نو”، بنتيجة 4 -1، ليضع قدما فى الدور نصف النهائى من منافسات البطولة.

وكان برشلونة حجز مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق على تشيلسى الإنجليزى بنتيجة 4 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ16، بينما تأهل روما الإيطالى على حساب شاختار الأوكرانى.

برشلونة يواجه روما اليوم

ويملك برشلونة ذكريات طيبة على ملعب “الأولمبيكو”، الذى شهد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا عام 2009 على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزى.

فى المقابل، يحتاج روما لـ”معجزة” من أجل الأطاحة بنادى برشلونة من منافسات دورى أبطال أوروبا بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها فى مباراة الذهاب، تتمثل فى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.

ومن المنتظر أن يحتشد 65 ألف مشجع فى مدرجات ملعب “الأولمبيكو” لمؤازرة روما فى مباراته المصيرية أمام برشلونة، علما بأن جماهير روما ستملأ مدرجات “الأولمبيكو” لأول مرة منذ 28 مايو الماضى عندما التقى روما مع جنوى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”، وهى المباراة التى شهدت الظهور الأخير لفرانشيسكو توتى مع “الذئاب”.

وسيحصل نادى روما على 4 ملايين يورو قيمة إيرادات التذاكر، وهو أعلى رقم فى تاريخ مباريات الفريق بملعب “الأولمبيكو” الذى تم افتتاحه عام 1937.