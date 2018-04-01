رولا سعد تضع الفنان حسن يوسف بموقف محرج!

(المستقلة)..انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الفنان المصري حسن يوسف والى جانبه الفنانة اللبنانية مادلين مطر، فيما تظهر الفنانة اللبنانية رولا سعد وهي تحتضن الفنان القدير من الخلف.

الصورة أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين انتقدوا الفنان يوسف وذلك بسبب ظهوره بهذا الشكل الذي اعتبروه جريء ولا يناسب عمره.

بالإضافة إلى كون الفنان يوسف كان قد اعتزل التمثيل لفترة بسبب التزامه دينيًا، وعاد بأدوار محترمة، لذلك اعتبر العديد من النشطاء أن ظهوره بهذه الصورة لا تتناسب مع قراره ووضعه الجديد.

فيما دافع عدد من رواد السوشيال ميديا عن الفنان حسن يوسف معتبرين أن سعد هي من قامت باختضانه وأنه من قد يكون تم إحراجه ومن الصعب عليه أن يطلب منها الابتعاد.