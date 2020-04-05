روسي يقتل خمسة أشخاص بسبب صوتهم العالي

(المستقلة)..قتل رجل في وسط روسيا خمسة أشخاص بإطلاق النار عليهم بسبب كلامهم بصوت عال ليلا تحت نافذته، على ما قال المحققون، الأحد.

وسجل إطلاق النار في منطقة ريازان فيما السكان محجورون في منازلهم في محاولة للجم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأطلق رجل في الثانية والثلاثين من بلدة يلاتما النار على مجموعة ضمت أربعة رجال شباب وامرأة “كانوا يتكلمون بصوت عال في الشارع تحت نافذته” قرابة الساعة العاشرة مساء السبت، على ما أوضح المحققون.

وتقع يلاتما قرب مدينة ريازان على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة موسكو.

وخرج الرجل إلى شرفته مشتكيا إلى أفراد المجموعة ونشب شجار فما كان منه إلا أن استعان ببندقية صيد على ما أوضحت لجنة التحقيق.

وجاء في بيانها “توفى الجميع متأثرين بجروحهم في المكان”.

وأوقف المشتبه فيه الذي لم يكشف ع اسمه. وفتشت شقته وصودر السلاح.