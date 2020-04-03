روسيا: وضع الفيروس قد يتحول لأسوأ سيناريو

( المستقلة)….أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الجمعة، أن وضع فيروس كورونا المستجد في البلاد يمكن أن يتحول إلى أسوأ سيناريو، مضيفاً أن الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد هناك.

وقال ميشوستين إنه “من الواضح أن ذروة العدوى لم تأتِ بعد، ولا يمكننا استبعاد أن يتطور الوضع إلى أسوأ سيناريو”.

وقف إعادة العالقين في الخارج

إلى ذلك أفادت وكالة إنترفاكس الروسية، نقلاً عن مصادر، أن روسيا ستوقف رحلات الطيران المخصصة لإعادة المواطنين العالقين في الخارج، اعتباراً من مساء الجمعة دون ذكر أسباب.

وقالت وزارة الخارجية إن هناك 25 ألف شخص في الخارج طلبوا مساعدة للعودة إلى الوطن ولا يزال العديد منهم عالقين بسبب الإجراءات التي اتخدتها الدول للحد من انتشار كورونا، وهو ما قلص الخيارات المتاحة للسفر. وقالت وزارة الخارجية إن هناك 25 ألف شخص في الخارج طلبوا مساعدة للعودة إلى الوطن ولا يزال العديد منهم عالقين بسبب الإجراءات التي اتخدتها الدول للحد من انتشار كورونا، وهو ما قلص الخيارات المتاحة للسفر.

أول منطقة تفرض منع التجول

وأصبحت الشيشان في جنوب روسيا، الجمعة، أول منطقة في البلاد تفرض منع التجول ليلاً في محاولة لمنع انتشار كورونا على الرغم من أنها لم ترد تقارير سوى عن 12 إصابة مؤكدة.

كما أوضحت الجمهورية، ذات الأغلبية المسلمة، أنها فرضت حظر التجول على الأشخاص والمركبات بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحاً، معلنة أنها ستغلق الحدود اعتباراً من الخامس من أبريل وتعلق النقل بطريق البر والجو وبالسكك الحديدية مع بقية أنحاء روسيا.

وقال رئيس الشيشان المدعوم من الكرملين، رمضان قديروف: “لا يمكن إبعاد فيروس كورونا بأنصاف التدابير. من المهم كسر سلسلة انتقال العدوى”. وقال رئيس الشيشان المدعوم من الكرملين، رمضان قديروف: “لا يمكن إبعاد فيروس كورونا بأنصاف التدابير. من المهم كسر سلسلة انتقال العدوى”.

واتخذت الشيشان، وجميع المناطق الروسية الأخرى تقريباً، إجراءات صارمة للعزل العام فى الأيام الاخيرة، حيث أغلقت المطاعم والمنشآت الرياضية وغيرها من الأماكن، وطلبت من السكان البقاء في المنازل.( النهاية)