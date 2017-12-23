روسيا: منتجو النفط سيبحثون الانسحاب من اتفاق خفض الإنتاج

(المستقلة)… قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات نشرت يوم السبت إن منتجي النفط سيناقشون استراتيجية للانسحاب من اتفاق خفض الإنتاج بمجرد اقتراب السوق من تحقيق التوازن.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحفي في العراق يوم السادس من ديسمبر كانون الأول 2017.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله ”سنناقش الأمر مع اقترابنا من استعادة السوق لتوازنه“. ونشرت وكالة الإعلام الروسية تصريحات مماثلة.

كان نوفاك قد قال في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي إن محادثات تفصيلية بشأن استراتيجية الخروج من الاتفاق لن تبدأ إلا عند اقتراب السوق من التوازن.(النهاية)