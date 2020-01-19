روسيا: دعوة السراج لإدخال قوات دولية إلى ليبيا يجب حلها عبر التوافق

المستقلة/ قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إنه يجب مناقشة مسألة إمكانية نشر قوات دولية في ليبيا، بتوافق الآراء.

وأضاف بوغدانوف، بحسب روسيا اليوم، خلال تعليقه على تصريح بهذا الخصوص من جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج : ” أعتقد أنه ينبغي مناقشة هذه المسألة بتوافق الآراء. لا يعتمد حل هذه المشكلة على السراج فقط”.

وأكد الدبلوماسي الروسي: “نحن ننطلق من أنه، حتى نتائج مؤتمر برلين ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي وفقط هذا المجلس، لديه صلاحية اتخاذ القرارات الملزمة لجميع الأطراف”.

وردا على السؤال، هل تتوقع موسكو أن يوافق مجلس الأمن الدولي على الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين ، قال بوغدانوف: “نحن ننطلق من هذا بالطبع، وهذا منصوص عليه في مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين”.

وتابع بوغدانوف: “هنا مكتوب، في الفقرة 55 الأخيرة – سنلفت انتباه مجلس الأمن الدولي إلى قرارات مؤتمر برلين للنظر فيها، وندعو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلام وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لدعم تنفيذ التزامات عملية برلين”.

وهذا يعني أن جميع أحكام هذا الإعلان خاضعة للنظر من قبل مجلس الأمن الدولي وسيتم اتخاذ القرارات اعتمادا على نتائج هذه المراجعة.