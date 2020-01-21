روسيا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة.. 9 نواب لرئيس الوزراء

المستقلة/ ممدوح سليمان/ أعلن الكرملين منذ قليل تشكيل الحكومة الروسية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن وافادت وكالة سبوتنيك الروسية في نبأ عاجل أن لافروف ونوفاك يحافظان على حقيبة الخارجية والطاقة في التشكيل الجديد.

وقال الكرملين “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم… عين لافروف سيرغي فيكتوروفيتش وزيرا للخارجية”.

وأضاف “عين الرئيس فلاديمير بوتين، بموجب مرسوم.. نوفاك الكسندر فالنتينوفيتش وزيرا للطاقة”.

مرسوم رئاسي: رئيس الحكومة الروسية سيكون لديه 9 نواب

كما أعلن المكتب الصحفي للكرملين أنه بموجب مرسوم رئاسي لدى رئيس الوزراء الروسي تسعة نواب.

وجاء في نص المرسوم: “تثبيت 9 نواب لرئيس الوزراء، بمن فيهم نائب أول ونائب رئيس الوزراء ومبعوث رئاسي إلى المنطقة الفيدرالية الشرقية، ونائب رئيس الوزراء ورئيس أركان حكومة روسيا الاتحادية”.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن، أنطون سيلوانوف، بقي في الحكومة الجديدة الروسية كوزير للمالية، بعد أن فقد منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

وجاء في البيان “عين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين … سيلوانوف أنطون جيرمانوفيتش وزيرا للمالية في الاتحاد الروسي بموجب المرسوم الرئاسي”.

ويشار إلى أن أنطون سيلوانوف يشغل منصب وزير المال منذ عام 2011.

فيما حافظ شويغو يحافظ على حقيبة وزارة الدفاع