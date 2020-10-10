روسيا : تسجيل لقاح ثاني ضد فايروس كورونا

تواصل السلطات الصحية في روسيا جهودها الحثيثة لإيجاد علاج ناجع ضد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” ، فبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اغسطس الماضي، عن تسجيل بلاده أول لقاح ضد (كوفيد-19) في العالم، أعلن مركز فيكتور الروسي الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية ، أمس، أنه من المقرر أن يقوم بتسجيل لقاح مضاد لكورونا منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وقال رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز، في تصريحات أدلى بها للموقع الإخباري الروسي الحكومي الخاص بمحاربة كورونا، إن الموعد المقرر لتسجيل اللقاح الجديد الذي يحمل اسم “إيبي فاك كورونا” هو 15 أكتوبر الجاري. وذلك بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

ماكسيوتوف أكد في تصريحاته أن 100 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من اختبارات اللقاح الجديد، مشيرا إلى أن جميعهم في حالة طيبة ولم تظهر لدى أي منهم أي مضاعفات ملموسة.

وأكد المدير العام لمركز فيكتور أنه من المقرر أن تجري مرحلة جديدة من اختبارات اللقاح بعد التسجيل بمشاركة 30 ألف شخص، بالإضافة إلى اختبار منفصل سيشارك فيه 150 متطوعا فوق سن الـ60.

وسيصبح “إيبي فاك كورونا” ثاني لقاح مضاد لكورونا تسجله روسيا، بعد لقاح “سبوتنيك V” الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم تسجيله في أغسطس، وهو أول لقاح مضاد للفيروس التاجي على مستوى العالم.

وعقب تسجيل سبوتنيك V” كأول لقاح ضد كورونا في العالم، أكد الرئيس الروسي أن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، لافتا إلى أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.

كما أكد الرئيس الروسي أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي، وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددين وأخيرا إلى المواطنين العاديين.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إدخال أول دفعة للقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان أصدره سبتمبر الماضي ونقلته روسيا اليوم : “خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام”. وأضاف البيان أنه “من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية”.