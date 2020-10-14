روسيا تسجل لقاح ثان ضد كورونا وتستعد للثالث

المستقلة..اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن قيام مركز جامالي تسجيل اللقاح الروسي الثاني ،منوها الى أن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.

وقال بوتين اثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، إن “مركز مدينة نوفوسيبيرسك”فيكتور”سجل اليوم اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا ويدعى”إيبي فاك كورونا”.، حسب كالة”سبوتنيك”.

وأضاف: “على حد علمي، لدينا لقاح ثالث من تطوير مركز تشوماكوف التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في طريقه للتسجيل”.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، التي تلقت اللقاح الجديد، إن التجارب السريرية بعد التسجيل للقاح الثاني الذي طوره مركز الأبحاث الحكومي “فيكتور” ستتم بمشاركة 40 ألف متطوع، بينهم 150 مشارك تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وأشارت إلى أن اللقاح يتميز بمستوى عال من الأمان وغياب الآثار الجانبية، كما أن إنتاج اللقاح الثاني يوسع إمكانية تطعيم السكان وهذا يعني اقتراب التغلب على فيروس كورونا واستقرار الوضع.

أما بالنسبة للقاح الثالث، فقد طور مركز تشوماكوف لقاحًا خاصًا يحتوي على فيروس كامل. ويخضع هذا اللقاح الآن لتجارب سريرية بمشاركة 300 متطوع.