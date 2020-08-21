روسيا ترفض الخطوات الامريكية لاعادة فرض العقوبات على ايران

المستقلة / متابعة /- دعت روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران ، فيما أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أنها لا تؤيد المبادرة الامريكية .

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين: نرفض الإعلان المتوقع لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول اعادة فرض العقوبات على ايران.

وأضاف السفير: لن يعيدها، إعادة العقوبات ممكنة فقط لبلد عضو في الاتفاق النووي (مع إيران) والولايات المتحدة ليست عضوا فيه.

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مساء اليوم الخميس، أنها لا تؤيد مبادرة الولايات المتحدة لاستئناف العقوبات الدولية على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية.

ويأتي ذلك على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وفشلها في تمرير مشروع قرارها بشأن تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، لكن روسيا والصين والدول الأوروبية الكبرى تعارض المساعي الأمريكية.