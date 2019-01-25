روسيا تحذر من اي تدخل عسكري خارجي في فنزويلا

(المستقلة).. حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية نن أي تدخل عسكري خارجي في أحداث فنزويلا مؤكدا ان ذلك سيكون “خطير جدا”.

وأعلن الكرملين عن عدم وجود اتصالات بين روسيا و الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن كاراكاس شريك مهم لروسيا وموسكو مهتمة بالحفاظ على العلاقات الطيبة وتطويرها، وأن الكرملين يرى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير الوضع في فنزويلا على سوق النفط.

وقال بيسكوف للصحفيين في رد على سؤال ما إذا كانت فنزويلا قد طلبت مساعدة روسيا في أزمتها الداخلية: “حتى الآن لا يوجد أي طلب في هذا الشأن”.

وأعلن بيسكوف أن روسيا تتابع عن كثب الموقف في فنزويلا، وقلقة من التصريحات التي لا تستبعد التدخل في شؤونها والذي سيحمل تأثيرا سلبيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: “نحن نتابع عن كثب التطورات في فنزويلا. نحن قلقون للغاية، بما في ذلك، قلقون بشأن التصريحات التي لا تستبعد أي تدخل من الخارج، وتدخل بلدان ثالثة في تطوير الأحداث، التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا. نعتبر هذا التدخل غير مقبول، وله عواقب سلبية للغاية. الحديث عن التدخل العسكري خطير للغاية”.

المصدر : سبوتنيك