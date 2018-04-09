روسيا تحذر من القطط السويدية!

(المستقلة)..حذرت الوكالة الاتحادية للسياحة في روسيا (روس توريزم) السياح الروس من الاقتراب أو ملامسة الطيور والقطط في السويد.

ونشر المكتب الصحفي لـ(روس توريزم) التابع لوزارة الثقافية الروسية، تحذيرا جاء فيه أيضا خبر إصابة 10 أطفال في سن ما قبل المدرسة بالسلمونيلا، لملامستهم القطط أثناء وجودهم مع ذويهم في السويد.

كما أكد منشور (روس توريزم) أن مرض السلمونيلا الذي انتشر في البلاد، منذ بداية هذا العام، أصاب أكثر من 1000 قط بسب انتقاله من الطيور الصغيرة المصابة التي تتغذى عليها القطط.

وحث المكتب الصحفي منظمي الرحلات السياحية إلى السويد على “إبلاغ عملائهم المتوجهين لقضاء إجازاتهم في هذا البلد، بتفشي عدوى مرض السلمونيلا هناك وتحذيرهم من الاقتراب من الطيور والقطط.”

المصدر: روسيا اليوم