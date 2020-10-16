روسيا تحدد موعد للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد كورونا

روسيا تحدد موعد للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد كورونا روسيا تعلن موعد بدء التطعيم الشامل ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، بدء إعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

وقال الوزير موراشكو أنه من المنتظر أن يبدأ التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا نهاية نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وأضاف قائلا: ”مصنعو اللقاح أكدوا أن إنتاجه بكميات كبيرة سيبدأ بحلول نوفمبر المقبل“.

وارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا إلى مستوى قياسي بلغ 15150 اليوم الجمعة، بينها 5049 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و369313 حالة منذ تفشي الجائحة.