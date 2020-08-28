روسيا تتهم دبلوماسياً نرويجياً بالتجسس

المستقلة..اعلنت الحكومة النرويجية اليوم، الجمعة، عن قيام السلطات الروسية بطرد دبلوماسياً نرويجياً بعدما وجهت إليه الاتهام بالتجسس. وأكدت السلطات الروسية النبأ .

وهذه الحالة الثانية خلال أيام قليلة تقوم بها روسيا بطرد دبلوماسيا اوربيا، بعد طرد دبلوماسي نمساوي،الاثنين الماضي، ردا على طرد فيينا دبلوماسياً روسياً اتهم في قضية تجسس صناعي.

وكانت النرويج قد طردت ،منذ عشرة أيام تقريباً، دبلوماسياً روسياً للأسباب نفسها.

وقالت وزراة الخارجية الروسية في بيان إن “أحد كبار المسؤولين الدبلوماسيين النرويجيين أصبح شخصاً “غير مرحّب به” وعليه مغادرة الأراضي الروسية خلال ثلاثة أيام.