روسيا.. إصابات كورونا تتجاوز الصين وارتفاع عدد الوفيات

( المستقلة)…. أعلنت روسيا تسجيل 6 آلاف و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد إلى 87 ألفا و147 شخصا.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة لمرضى مصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 794 شخصا.

ومن حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، تكون روسيا قد تجاوزت الصين، التي أعلنت الاثنين عن تسجيل 82 ألفا و830 إصابة.

وكانت روسيا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة تفشي الفيروس، الأمر الذي ينذر بضحايا أكثر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن موسكو أبطأت انتشار فيروس كورونا، لكنه حذر من أن البلاد لم تشهد ذروة الإصابات بعد.

وتشاور بوتن مع كبار المسؤولين الطبيين عبر الهاتف، الاثنين الماضي، وقال إن الحكومة ستتحرك فقط لتخفيف الإغلاق الاقتصادي الجزئي، إذا قرر الخبراء الطبيون بأن الوضع آمن.

وأمر بوتن بإغلاق معظم الأعمال، باستثناء الصناعات الأساسية، حتى 30 أبريل الجاري، وأمر معظم الأقاليم الروسية باتباع إجراءات الحجر الصحي الصارمة.( النهاية)