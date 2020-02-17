روحاني يصف فيروس كورونا بالضيف الثقيل

المستقلة /قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن فيروس كورونا بات ضيفا غير المدعو، وأنه من الضروري اتخاذ تدابير مشتركة لمنع انتشاره.

وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون الإيراني اليوم: يؤسفنا كثيرا أن الشعب الصيني العزيز، بات في وضع صعب بسبب هذا الفيروس غير المرغوب به، بات ضيفا لم يدعوه أحد، لكنه وفي الأماكن الأخرى يضغط على الناس”.

وأشار إلى جهود الصين لإبلاغ الجمهور، واتخاذ التدابير لمنع انتشار الفيروس، وشدد على أن إيران تتصرف بمسؤولية في مجال مكافحة الفيروس.

وتابع: “نحن مقتنعون بأنه يجب على الجميع دعم بعضهم البعض، في هذا الحدث المحزن للغاية ويجب التغلب عليه”.

حتى الآن، لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا، ومع انتشار الفيروس، قررت طهران تعليق الرحلات الجوية مع الصين، وفرض الحجر الصحي على من يصلون إلى إيران من الصين.