روحاني يدعو الى الاستعداد للعيش”فترة طويلة” مع كورونا

(المستقلة).. نبه الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه، السبت، من أن المعركة مع مرض كوفيد-19 لم تنته بعد ودعاهم إلى الاستعداد للعيش “لفترة طويلة” مع الفيروس.

وقال روحاني اثناء الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الوباء الذي عرضه التلفزيون الحكومي، إنه لا ينبغي أن يظن الناس أنه “سيتم القضاء على هذا المرض في غضون 15 يوماً أو شهراً: لذلك يجب علينا اتباع التعليمات (الصحية) لفترة طويلة”.

وتسبب فيروس كورونا المستجد وفق الحصيلة الرسمية بأكثر من 8100 وفاة في إيران التي تعد الدولة الأكثر تضرراً بهذه الجائحة في الشرق الأوسط