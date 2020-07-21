روحاني يبحث مع الكاظمي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

(المستقلة)… استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني في طهران اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتباحث روحاني والكاظمي في هذا اللقاء بشان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها واحدث تطورات المنطقة وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس روحاني قد استقبل الكاظمي رسميا قبل انطلاق المحادثات بينهما.

ويزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طهران على راس وفد رفيع المستوى لمدة يومين، ومن المقرر ان يلتقي خلال الزيارة علي الخامنئي والنائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف. (النهاية)