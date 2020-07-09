روحاني: نعاني لتأمين العملة الأجنبية

(المستقلة)..أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ان الضغوط الأميركية على طهران تهدف لجعل إيران تعاني من مشكلات في تأمين العملة الأجنبية.

ولفت روحاني، عند افتتاح عدة مشاريع صناعية في أقاليم أصفهان وفارس وسيستان، عبر الفيديو، الى أن تذبذب أسعار العملات الأجنبية مؤخرا يعود إلى توقف الصادرات الإيرانية خلال الاشهر الماضية، نتيجة إغلاق الحدود في ظل جائحة كورونا.

ودعا إلى زيادة الإنتاج والتصدير، معتبرا أن ذلك أحد وسائل السيطرة على أسعار العملات الأجنبية في البلاد.

وشدد الرئيس الإيراني، على ضرورة عودة العملة الصعبة من عائدات السلع المصدرة، إلى الدورة الاقتصادية في البلاد، والاستفادة منها لتوفير إحتياجات التوريد والانتاج، مشيرا إلى أن 20 مليار يورو ناجمة عن الصادرات، لم تعد إلى البنك المركزي، ومحذرا من أنه سيجري التعامل بالقانون مع التجار الذين لا يعيدون عائدات الصادرات.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني، على وقع تهاوي سعر صرف الريال الإيراني في السوق السوداء، حيث يواصل تسجيل أرقام قياسية مقابل الدولار الأميركي.

المصدر: روسيا اليوم