روحاني: حكومة ترامب هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في فبراير المقبل، سيكون لها تأثيرًا على السياسة الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن “روحاني”، قوله في خطاب متلفز، اليوم الثلاثاء،إن الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان روحاني، أكد أمس أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”إرهابيي البيت الأبيض” بزعزعة العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه وعزل الدولة عن العالم.

ودعا روحاني خلال كلمة أمام محافظي المدن الإيرانية، الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح أن “استهداف وحدة البلاد واستقرارها هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني”.

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