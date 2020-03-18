روحاني: ايران ردت وسترد على اغتيال قاسم سليماني

( المستقلة)… اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، أن ايران ردت على اغتيال واشنطن للقائد في الحرسالثوري الإيراني قاسم سليماني، مهددا بالرد من جديد.

وقال روحاني في كلمة القاها اليوم، إن الصناعة النووية الإيرانية في حلّ من جميع القيود التي فرضت عليها، مؤكدا أن“العدو لم يتمكن من إخضاع ايران عبر الضغوط الاقتصادية“، في إشارة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهرانوخاصة على صادرات البلاد من النفط التي تعد عصب الاقتصاد الإيراني.

كما أشار روحاني إلى أن بلاده ردت، وسترد على اغتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي وقت سابق، أعلنت طهران تخليها عن الالتزام بالقيود الرئيسية المنصوصة في الاتفاق النووي الإيراني، لكنهاشددت على أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهي مستعدة للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالرفع العقوبات وضمان مصالح ايران المذكورة في الصفقة. ( النهاية)