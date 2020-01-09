روحاني: الولايات المتحدة ستلقى ردا أكثر خطورة

المستقلة … اجرى الرئيس الايراني حسن روحاني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس.

وقال روحاني خلال اتصاله مع جونسون اليوم، آن “الولايات المتحدة ستلقى ردا أكثر خطورة”، و أضاف أن “السبب الرئيسي لانعدام الأمن في الآونة الأخيرة هو انسحاب الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الاتفاق النووي، لقد فرضوا عقوبات على المواد الغذائية والدواء لمدة عامين وارتكبوا جريمة كبرى باغتيال سليماني”

و ذكر روحاني ايضاً في حال”إذا ارتكبت أمريكا خطأ آخر، فسوف تتلقى ردا خطيرا للغاية”، فيما أكد على أن “طهران ستبقى ملتزمة بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستواصل الوكالة مراقبة أنشطة إيران النووية كما كان من قبل”.