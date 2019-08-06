روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب!

(المستقلة)..وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، الحرب مع إيران بأنها ستكون أم الحروب، وأن السلام معها سيكون أساسا للسلام في العالم.

وشدد روحاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجيته محمد جواد ظريف على أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تتفاوض مع طهران فعليها أولا أن ترفع العقوبات.

وقال روحاني، لا يمكن لبريطانيا أن تستخدم مضيق هرمز بحرية فيما يتم منع سفن إيران من المرور عبر مضيق جبل طارق، والذي تتحكم به السلطات البريطانية.

وأضاف أن “الناقلات البريطانية في السابق كانت ترفض تحذيراتنا في الخليج ، لكن الأمر الآن يختلف كليا”​​​، مشيرا إلى أن “الأمن مقابل الأمن، والنفط مقابل النفط، والسلام مقابل السلام، والمضيق مقابل المضيق، لا يمكن أن يكون مضيق هرمز مفتوحا لكم ومضيق جبل طارق مغلق أمامنا”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نهاية تموز/يوليو الماضي فرض عقوبات على ظريف، وأدرجته في “قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية”.

وتوضيحا لهذا الإجراء، قالت مسؤولة رفيعة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ظريف ساعد في نقل “الأجندة المتهورة” للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وصار “متحدثا أساسيا” للنظام الإيراني في العالم.