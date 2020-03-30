روتانا تحذف مسلسلا من يوتيوب .. ومصادر تكشف السبب

المستقلة /قامت قناة روتانا خليجية بحذف حلقات المسلسل السعوي ” شباب البومب ” ؛ حيث تفاجئ الجمهور بعدم وجود حلقات المسلسل على ” اليوتيوب ” .

وكشفت مصادر بأن هذا القرار جاء بعد مغادرة الفنان فيصل العيسى لقناة ” mbc “ منذ أيام.

وأبدى متابعو المسلسل انزعاجهم مما حدث ، كما تساءل آخرون عن السبب وراء ذلك ودشنوا هاشتاق بعنوان ” #حذف_شباب_البومب ” .

تجدر الإشارة إلى أن الفنان فيصل العيسى كان قد أمضى 8 مواسم رمضانية عبر شاشة ” روتانا ” ، ثم تعاقدت معه ” mbc ” وقد يتم تمديد العقد لسنوات.