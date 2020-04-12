روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة

المستقلة /بعدما اشتهرت بظهورها الأول على “دراجة”، أثارت الفنانة المصرية روبي جدلاً جديداً بظهورها على دراجة مرة أخرى.

حيث نشرت روبي صورةً لها عبر “انستجرام” وهي تُمسك بدراجة، وتركت الصورة بلا تعليق، لتفتح المجال للجمهور الذي ربط بين الصورة، ودراجتها في أغنية “ليه بيداري كده”.

وسخر الجمهور من روبي، فكتب أحدهم: “العجلة تاني”، وعلق آخر: “إيه كمية العجل دي”، وسخر آخر: “اصله اسمها روبي عجلة”.

يُذكر أن روبي انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم “كيرة والجن”، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز، المقرر عرضه في السينمات بعيد الأضحى المقبل، وتجسد فيه دور زوجة كريم عبد العزيز.