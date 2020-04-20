روبوت آلي لتقديم الأدوية والطعام لمصابي كورنا في كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. تمكن فريق بحثي من كلية الهندسة في جامعة كربلاء ، من تصنيع النموذج الأولي للروبوت الآلي نوع (MSMR)، لتقديم الادوية والطعام لمصابي كورنا في ردهات الحميات من خلال التحكم عن بعد “.

وقال عميد الكلية الدكتور ليث القرعاوي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” الهدف من صناعة الروبوت جاء للحد من التماس بين المصابين بفيروس كورونا المستجد والكوادر الطبية والصحية والخدمية من انتقال العدوى ، وتوفير خدمات أفضل للمرضى “.

من جانبه قال الفريق البحثي إن “الية عمل الروبوت تعتمد على التحكم عن بعد من خلال توجيهه إلى المكان المطلوب من خلال إعطائه الأوامر والاتجاهات من قبل الشخص المتحكم فيه “.

وأوضح الفريق “تم تصميم النسخة التجريبية من الروبوت ، وسيتم استخدامها لتقديم الطعام والأدوية والمياه ونقل الحاجات ، وكل ما يجب أخذه من والى المرضى المتواجدين في المستشفى أو الأشخاص المشتبه بأصابتهم المتواجدين في أماكن الحجر الصحي “.

وأضاف إن ” الروبوت مزود بكامرة متطورة لنقل الصورة والصوت الى الشخص المتحكم فيه ليتمكن من مراقبة المرضى “.