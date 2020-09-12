روبوتات لتوصيل الطلبات إلى المنازل في بريطانيا

المسقلة/- شرعت شركة أمازون في تشكيل فريق جديد في كامبريدج لتطوير روبوتات التوصيل الذاتية القيادة، حيث قامت بتوظيف عشرات المهندسين الجدد كجزء من توسع كبير في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة تلغراف البريطانية قالت الشركة الأميركية إن الفريق سيكون مقره في مركز تطوير كامبريدج التابع لها، وسيعمل مهندسو تطوير البرمجيات الجدد على «أمازون سكوت»، وهي روبوتات التوصيل الخاصة بالشركة التي تم طرحها بالفعل في أربع ولايات أميركية.

والروبوتات الجديدة بحجم المبردات الصغيرة وتتحرك بخطى سريعة، وسيعمل فريق كامبريدج بشكل وثيق مع مختبر أبحاث أمازون في سياتل للمساعدة في تطوير برنامج يسمح للروبوتات بالتنقل حول المشاة على المسارات، وتسليم المنتجات بأمان.(النهاية)