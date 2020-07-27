روان عليان تُغني باللهجة الفلسطينية

(المستقلة)..بعد آخر أغنياتها “ارتباك أعصاب” التي صدرت قبل أسابيع، بدأت النجمة الفلسطينية روان عليان تحضير أحدث أعمالها الغنائية.

في التفاصيل، تم الإتفاق بين روان عليان وشركة لايف ستايلز ستديوز على الأغنية الجديدة التي تُعتبر التعاون الثالث بينهما.

تحمل الأغنية اللهجة الفلسطينية، ومن كلمات والحان رزق الجوجو، وذات طابع شبابي ايقاعي مع الحفاظ على النكهة الفلسطينية الفلكلورية.

وتحصد روان عليان نجاح أغنية “ارتباك أعصاب” مُحققةً أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب.