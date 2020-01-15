رواق الاميرات المغربي يستضيف نجاة الرجوي وليلى البراق 

(المستقلة)..تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة الثالثة للأيام المفتوحة لمهرجان “رواق الأميرات” في الفترة الممتدة من 16 كانون الثاني/يناير الجاري إلى غاية 18 منه، بالمجمع التجاري الأميرات بسيدي معروف.

ويستضيف رواق الأميرات في دورته الثالثة ضيوف شرف من ألمع النجوم، حيث تعرف هذه النسخة حضور نجمة ذوفويس الفنانة نجاة الرجوي، ونجمة الغناء ليلي البراق، والعديد من النجوم والنجمات المغاربة بالإضافة إلى ثلة من المؤثرات بسوشيال ميديا والويب المغربي .

هذا، ويسعى رواق الأميرات خلال هذه الدورة إلى استقطاب شرائح مختلفة لإرضاء مختلف الأذواق، حيث يعد المنظمون بالعديد من المفاجآت والتخفيضات إلى غاية نهاية شهر يناير وتأتي هذه العروض تزامنا مع بداية السنة الجديدة حيث تعد هذه الفترة من أهم فترات التسوق، الأمر الذي يدفع الكثير من الزبائن إلى شراء حاجاتهم من الملابس عصرية وتقليدية، وبالإضافة إلى المجوهرات، العطور ومواد التجميل.