رواد تويتر يهاجمون “أحلام” لدعمها النبي محمد ورفضها تصريحات الرئيس الفرنسي

المستقلة/ منى شعلان/ تواصل الفنانة الإماراتية أحلام ، مشاركتها فى الحملة المُنددة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي جاء فيها عدم تخليه عن الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ، والتى تحتاج مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتبت أحلام فى تغريدة لها موجها حديثها للرئيس الفرنسي قائلة :” سترحل يوماً وسترمى في مزبله التاريخ وامر الله نافذ فيك لا محاله (#إنّا_كفيناكَ_المستهزئين )و إن غداً لناظره لقريب.

وفى السياق ذاته، تعرضت الفنانة الإماراتية لهجوم حاد من بعض متابعيها لدعمها عبر تويتر فى حملة لدعم النبي محمد صلى الله عليه وسلّم، وهجومها على الرئيس الفرنسي، وكتب متابع في تغريدة قائلة:” الدفاع عن الحبيب باتباع أوامره واجتناب نواهيه، غير ذلك هرطقة وزيادة متابعين”.

وأعربت الفنانة الإماراتية عن استيائها على ما كتبه المتابع، فردت عليه وقالت له: “زيادة متابعين.. إذا كنت واحدًا منهم فشكرًا لا أحتاج لزيادة متابعين ، مضيفة:” وأنا أكتب هذه التغريدات أعلم أن ممكن في لحظه يُلغى حسابي بالكامل، ولا أبالي، عيب عليك هذا رسول الله أقسم لا نفاق ولا رياء ولا مطمع إلا نصرة رسول الله.. حسبي الله وكفى.. #إلا_رسول_الله_يا_فرنسا.

وكتبت أخرى قائلة:” فقنا وصحينا وصحصحنا خبرينا شو نعمل بعدين ؟ وخبرينا شو حتعملي انتي ببيتك بدوفيل والأزياء والمجوهرات الفرنسية ، يكفي عبث بمشاعر الناس.

لترد عليها أحلام :”احترمي نفسك بيتي في فرنسا ودوڤيل ما اشتراهم لي مكرون من فلوسي وفرنسا مش بلد ابوه بالوراثه وبدل ما تتفلسفين اكتبي تغريده ل رسول لله لعلها تشفع لك #إلا_رسول_الله_يافرنسا قالت يكفي عبث بمشاعر الناس للاسف في ناس ماتت مشاعرها.