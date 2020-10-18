رواد تويتر يهاجمون” أحلام” لإحيائها حفلا فى سلطنة عمان.. والفنانة ترد

تعرضت الفنانة الإماراتية، أحلام، لهجوم حاد من بعض مواطني سلطنة عمان، بسبب الحفل الغنائي الذي بثه التلفزيون العماني لها، أمس السبت، وأحيته في الأوبرا السلطانية.

ودشن عدد كبير من مستخدمي موقع “تويتر” ، هاشتاغ احلام في الاوبرا السلطانية ، معربين عن استيائهم من إحياء الفنانة الإماراتية حفلا غنائيا ، ولم يمر عام على وفاة السلطان قابوس.

وكتب مغرد: “كيف نحتفل والدنا سلطان قابوس ما كمّل سنة من توفى”.

وغردت مستخدمة : احنا بنات عمان نرفض حضور الحفلات في هالظروف الصعبة قلب مكسورعلم عمانعلم عمان الفنانة احلام ما قدري تصبرين الى بعد انتهاء الازمة؟

وغردت أخرى :” بصراحة مو وقت حفلات احنا كورونا وكلنا عندنا كبار بالسن وناس تضررت من كورونا انا كنت من فانز احلام بس خلاص زعلت منها ما قدرت احزاننا وجه يبكى بشدة وقلب مكسور”.

وردت أحلام ، عبر حسابها على موقع تويتر ، على تساؤلات الجمهور حول إحيائها حفلا في عمان ، مؤكدة أن الحفل أقيم العام الماضى2019 ، وتم إذاعته مساء أمس السبت ، وليس صحيحا أن الحفل أقيم أمس .



وفى اليوم العالمى للمرأة العمانية ، وجهت أحلام رسالة إلى زوجة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، رسالة جاء عبر موقع “تويتر” جاء فيها: “كل عام والسيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بخير وكل عام والمرأة العمانيه بخير”، وأرفقت صورة لزوجة سلطان عمان من خلال تكريمها للمرأة العُمانية بيومها السنوي.



يشار إلى أن آخر حفلات الفنانة الإماراتية أحلام ، كانت في المملكة العربية السعودية على مسرح جدة ، فى شهر سبتمبر الماضي، ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى.