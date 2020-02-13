رواتب لاعبي برشلونة الأعلى قيمة في الدوري الإسباني

(المستقلة) – حسام الدين جمال – نشرت رابطة الدوري الإسباني قائمة برواتب لاعبي أندية الليجا، حيث حل برشلونة في المركز الأول بين أكثر الأندية دفعا للرواتب.

برشلونة يدفع 656.429 مليون يورو للاعبيه، يليه الغريم التقليدي ريال مدريد في المركز الثاني، حيث يدفع 641.049 مليون يورو.

وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ348.500 مليون يورو، ثم إشبيلية الذي يدفع 185.166 مليون يورو للاعبيه، ثم فالنسيا بـ177.107 مليون يورو.

ويعد بلد الوليد هو الأقل دفعا للأجور بين أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني، بـ34 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن برشلونة في المركز الثاني.