رواتب الحماية الاجتماعية شهر يناير 2020 “منحة الطوارئ” تسجيل 17 الف اسرة جديدة

المستقلة/ أعلن السيد باسم عبد الزمان، وزير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لرعاية الأسر المحتاجة والتي هي ما دون حد الفقر، عن موعد التسجيل في الموقع من جديد، وذلك للعام الجديد 2020.

الموعد بعد الانتهاء من صرف الوجبات السابقة، وحتى الوجبة التاسعة في 2019، وذلك عبر رابط المقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وتقوم الوزارة فيما بعد بمراجعة بيانات المتقدمين، وعمل دراسة وبحث اجتماعي، ميداني لهم، للتأكد من حصول كل متقدم على الإعانة وتكافؤ فرص صرف الإعانات، ثم يتم فيما بعد الإعلان، عبر القناة الرسمية للموقع، عن أسماء المشمولين بصرف الإعانة الاجتماعية، بوجبة ديدة في 2020.

موعد تسجيل رواتب الحماية الاجتماعية

أعلن السيد باسم عبد الزمان، أن موعد فتح باب التسجيل في رواتب الرعاية الاجتماعية سيتم في بداية العام الجديد 2020، بواقع 600 ألف عائلة عراقية، موزّعة على جميع المحافظات، بشرط انطباق جميع الشروط على المتقدمين، على أن يتم إشعار المتقدمين عن موعد صرف الرواتب، أو التعرف على أسماء المشمولين.

رابط الاطلاع على الاسماء ومواعيد المراجعة للتثبيت وإصدار بطاقة الماستركارد