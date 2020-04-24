رمضان يفتح باب الاقبال على شراء التوابل والبهارات  في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. تشهد محافظة كربلاء قبل قدوم شهر رمضان ، إقبالا كبيرا من العوائل لشراء البهارات أو التوابل ، لاستخدامها في صناعة المأكولات المنزلية الشعبية طيلة الشهر الكريم “.

وقال أحد مالكي محل بيع العطارة في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، في “رمضان الخير توافد الناس وجميع العوائل الى الاسواق لشراء البهارات والتوابل ، ونعمل على تجهيز كافة الأنواع والأصناف المطلوبة ، وذلك للإقبال الكبير الذي تشهده محلات بيع البهارات طيلة الشهر الفضيل “، مؤكدا إن ” أسعار البهارات لم تتغير أبدا مع دخول شهر رمضان “.

وأوضح إن “التوابل هي عبارة عن مادة أو مجموعة مواد تضاف عادة إلى الطعام بكميات قليلة ، وتستعمل لإعطاء نكهة للطعمة المختلفة “.

وأضاف إن ” البهارات تصنع من كافة أجزاء النباتات كالبذور والثمرات والأوراق “.

وأعتبر الصحفي ذياب الخزاعي ، إن ” شهر رمضان من أكثر المواسم التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء التوابل والبهارات لاستخدامها في صناعة المأكولات الشعبية التي لا غنى عنها “.

فيما رأى المصور الصحفي فاضل المياحي ، تعد محلات البهارات والتوابل في سوق العلاوي كربلاء من أبرز وأشهر المواقع التي يقصدها أهالي كربلاء ، نظرا للتخصص الذي تشهده المحلات في ذلك المكان ، بما “يسمح للزبون حسن الاختيار لتعدد الخيارات بين عشرات الأنواع والأصناف “.