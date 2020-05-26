رمضان المقبل .. مسلسل الاختيار في جزئه الثاني

(المستقلة)..كشف رجل الأعمال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن جزء ثانى من مسلسل “الاختيار” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني المنصرم، على أن يتم عرضه في رمضان 2021.

وعلى الفور دارت التكهنات بشأن القصة التي سوف يتناولها الجزء الثاني من العمل، وسط توقعات بأن تكون هي قصة البطل المصري إبراهيم الرفاعي الملقب بأسطورة الصاعقة المصرية.

لكن مصدر مقرب من الشركة المنتجة للمسلسل نفى تناوله لقصة الرفاعي، مؤكداً أنها سوف يتم تقديمها في فيلم سينمائي، مشدداً على أن الجزء الثاني من “الاختيار” سوف يتناول العمليات الإرهابية التي يتعرض لها الجيش المصري في سيناء في الأعوام الأخيرة، وبطولات رجال الجيش المصري في التصدي لها، ولم يتم الإعلان عن اسم الفنان الذي سوف يتصدى لبطولة العمل بعد.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” في جزئه الأول سلط الضوء على قصة الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 في الصاعقة المصرية، الذي استشهد في هجوم إرهابي في شمال سيناء عام 2017، وجسد دوره النجم أمير كرارة.

“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي.