رقم خيالي لتكلفة الاغنية الجديدة لمحمد رمضان

أثار الفنان المصري محمد رمضان ضجة كبيرة مجدداً بعد إطلاقه فيديو كليب أغنية “فيروس كورونا”. وإلى جانب مشاهد العمل توجهت الأنظار إلى إطلالته وتحديداً إلى القفازين المرصعين بأحجار براقة. وتساءل الكثير من المتابعين عما إذا كانت هذه الأحجار من الماس وعن ثمن هذا الأكسسوار اللافت للانتباه.

وفيما لم يعلق محمد رمضان على هذا الأمر تبين من خلال البحث أن القفازات تشبه إلى حد كبير تلك التي ارتداها النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.

وذكر تقرير لصحيفة Le Monde الفرنسية في وقت سابق أنه تمت صناعتها من الجلد باللون البيج وترصيعها بحبات الماس. وأضاف أن الفنان ارتداها في العام 1983 حين قدم للمرة الأولى رقصته الشهيرة Moonwalk. ولفت إلى أن ثمنها قدر بنحو 350000 ألف دولار خلال عرض للبيع في المزاد العلني أقيم في نيويورك في العام 2009.

وكشف أن ملك البوب اشتراها بسعر لا يتخطى الـ30 دولار وأنها صنعت في كوريا، مع الإشارة إلى أن سعرها ارتفع بعد هذا إلى 10 آلاف دولار ثم إلى 12 ألف دولار قبل أن يبلغ الـ350 ألفاً.