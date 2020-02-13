«رقصة كورونا» .. شاهد كيف يواجه المصابون الفيروس القاتل في ووهان

(المستقلة) ممدوح بليغ/ في الوقت الذي يهلع الناس لمجرد سماعهم مصطلح «كورونا»، وترفع حالة الطوارئ القصوى في أي بلد تظهر فيه، خوفا من هذا الفيروس القاتل، أظهر مقطع فيديو حالة من البهجة والرضا بين عدد من المرضى بالفيروس، في مستشفى بالصين، برقصة جماعية لم تخلوا من المرح والسعادة، شاركهم فيها بعض الأطباء.

وفي مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس، وداخل قاعة لعزل حاملي الفيروس القاتل، وقف عشرات المرضى، يؤدون رقصة جماعية، بمشاركة عدد من الأطباء، الذين رغم انشغالهم، إلا إنهم حرصوا على المشاركة في الرقصة وهم يرتدون بذلات واقية وأقنعة على الوجه، بحسب فيديو نشرته وكالة رويترز للأنباء.

للرقصة الجماعية فائدتان من وجهة نظر المستشفى، والذي بدوره وفر مكبرات صوت حتى يؤدى المرضى الرقصة، وتكمن الفائدة الأولى في رفع الروح المعنوية لدى المرضى ونشر البهجة، والثانية هي الحفاظ على اللياقة البدنية للمرضى.

سرعان ما انتشرت رقصة «كورونا» في الصين، وحظت بشعبية واسعة، ورغم قيود التجمعات خوفا من انتشار الفيروس، إلا أن المواطنون أدوا الرقصة في الحدائق والأماكن العامة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المشاركين في الرقصة من المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، ولم تتدهور صحتهم من جراء الفيروس القاتل.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه «من المبكر جدا» القول ما إذا وصل «كورونا» إلى ذروته، أو متى يمكن أن ينتهي.