رفع ورم ليفي يزن 13 كغم لمريضة من أهالي سامراء في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الزهراوي الجراحي في ميسان من اجراء عملية ناجحة لمريضة من اهالي محافظة صلاح الدين / سامراء

وقال المتحدث الرسمي لدائرة صحة ميسان ، محمد قاسم الكناني ، ان الفريق الطبي برئاسة الدكتور الأخصائي حيدر حسن الجابري نجح في أجراء عملية رفع ورم ليفي في البطن يزن 13 كيلوا غرام لمريضة من أهالي سامراء .

وبين انه بعد أستغاثةٍ من ذوي المريضة لمديرعام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق ، وبعد ما نشرفي موقع دائرة صحة ميسان عدة عمليات نوعية وناجحة في هذا المجال ، تم أستقبال المريضة وأجراء الفحوصات الطبية والتي أثبتت وجود الورم ،

واشار الكناني الى ان العملية تكللت بالنجاح وتم رفع الورم بحمد الله وبمشاركة الكوادر الطبية والصحية في صالة عمليات المستشفى ،مؤكدا بان المريضة بصحة جيدة وفي حالة مستقرة.

واوضح الكناني ان مدير صحة ميسان علي العلاق تكفل بنفقات اجراء العملية والفحوصات وزراعة النسيج ونفقات نقل المريضة من محافظتها الى محافظة ميسان اضافة الى توفير السكن اكراما لذوي المريضة ولاهالي سامراء .