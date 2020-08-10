رفع الكتل الكونكريتية ونقاط تفتيش أمنية وسط المدينة القديمة بكربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، عن رفع الكتل الكونكريتية وعدد من نقاط التفتيش الأمنية ( السيطرات ) مدخل المدينة القديمة في المحافظة .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) نظرا لعودة الاستقرار في المحافظة ، وجهنا الكوادر الامنية والخدمية بإعادة فتح عدد من الطرق المؤدية الى مركز المدينة القديمة “.

وأضاف إن “التوجيه شمل ، رفع الكتل الكونكريتية ، إضافة الى عدد من نقاط التفتيش الامنية ( السيطرات ) الداخلية “.