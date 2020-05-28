رفع الكتل الكونكريتية عن محيط ساحة التربية  مقر المتظاهرين في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس ، عن رفع الكتل الكونكريتية عن ساحة المتظاهرين في المحافظة ، بعد مناشدات من اهالي الاحياء المحيطة بالساحة وبدعم من المتظاهرين.

وذكر مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) في “مبادرة مشتركة بين القوات الامنية والمتظاهرين ، واهالي أحياء حي النقيب، وحي البلدية ، والمناطق المجاورة لساحة التظاهر جرى مساء أمس الاربعاء ، رفع الكتل الكونكريتية عن محيط ساحة التربية بهدف عودة الحياة بشكل تدريجي لهذه الأحياء “.

وقال المصدر إن “هذه الخطوة تأتي بعد عدة مناشدات من الاهالي واصحاب المحال التجارية والمطاعم الذين تضرروا جراء هذه القطوعات “.

وأضاف إن “رفع الكتل الكونكريتية ، كان بحضور ممثلين عن المتظاهرين السلميين والاهالي ، الذين ابدوا دعمهم الكامل لأي خطورة فيها مصلحة المواطنين “.