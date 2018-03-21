رفع الستار عن طائرة المنتخب المصري لكأس العالم

(المستقلة)..رفعت شركة “مصر للطيران” الستارَ عن الطائرة الخاصة التي ستُقلُّ المنتخب المصري إلى كأس العالم في روسيا، في يونيو/حزيران 2018.

و كشفت شركة الطيران المصرية عن الطائرة، فيما نشرت صورها على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

الطائرة حملت صور المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر، وبعض لاعبي المنتخب، منهم محمد صلاح مرسومة على باب قمرة القيادة، وكذلك محمد النني، وعصام الحضري، ورمضان صبحي، ومحمود حسن الشهير بـ”تريزيجيه”.

بينما رسم على الجانب الثاني عبدالله السعيد، وأحمد حجازي، وأحمد فتحي، وعمرو جمال، ومحمود عبدالمنعم الشهير بـ”كهربا”.

كما رسم علم مصر، بجانب شعار اتحاد الكرة وشركة برزنتيشن، الراعي الرسمي للكرة المصرية إلى جانب شعار الشركات الراعية، بحسب موقع “في الجول” الرياضي.

الطائرة مِن طراز بوينغ تتكون من 154 مقعداً، منها 16 لرجال الأعمال و138 مقعداً للدرجة السياحية، ويتمتع كل مقعد بشاشة فيديو، بحسب ما نقله موقع “العربية.نت”.

تتمتع الطائرة بإضاءة خاصة مختلفة عن إضاءات الطائرات، وتوجد بها مسافات كبيرة بين مقاعد الركاب، كما تحتوي مناضد وحامل حقائب أكثر اتساعاً.

بالإضافة إلى تزويد المقاعد بمخارج كهربائية تسمح بشحن أجهزة المحمول والحاسب الآلي، ونظام فيديو شخصي يسمح بعرض أحدث الأفلام، كما تتميز بنظام بث إذاعي لنحو 30 إذاعة ومحطة فضائية.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى سويسرا لبداية معسكر الاستعدادات لبطولة كأس العالم، حيث يشهد معسكر مارس/آذار 2018، مواجهة منتخب مصر أمام البرتغال إلى جانب مواجهة اليونان.

يأتي هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظَّمته مصر للطيران وشركة “برزنتيشن”، راعية الكرة المصرية في صالة 4 بمطار القاهرة، مساء الإثنين 19 مارس/آذار 2018، للإعلان عن توقيع عقد رعاية نقل المنتخب المصري، والكشف عن الطائرة الجديدة، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.