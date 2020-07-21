رفع التجاوزات على الخط الناقل لمياه الشرب في قضاء عين التمر

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. باشرت مديرية ماء كربلاء ، اليوم الثلاثاء، حملة واسعة لرفع تجاوزات المواطنين على الخط الناقل المغذي لقضاء عين التمر 90 كم غربي المحافظة .

وقال مسؤول ماء القضاء المهندس ميثم الى طعمة في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” الملاكات الهندسية والفنية في مركز التشغيل والجباية في عين التمر وباسناد من قبل شعبة الآليات وصيانة الحر باشرتا بحملة كبيرة لرفع التجاوزات على الخط الناقل لمياه الشرب ، اضافة الى الصيانة “.

وأوضح أن “العمل مستمر منذ ثلاثة ايّام لإزالة التجاوزات على الخط الناقل ، وكذلك صيانة الخط “.

واضاف أن “الحملة كانت بجهود ذاتية من قبل الملاكات العاملة في مديرية ماء كربلاء ، من اجل ايصال الخدمة الجيدة الى قضاء عين التمر “.