رفض طلب الأهلي باستضافة صنداونز في استاد القاهرة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – رفضت الجهات الأمنية في مصر، طلب النادي الأهلي، مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة، بحضور جماهيري كبير.

وتلقى الأهلي خطابا من الجهات الأمنية، يفيد بإقامة مباراة صنداونز في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال على ملعب السلام، يوم 29 فبراير/شباط الجاري بحضور 10 آلاف مشجع.

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وحاول الأهلي في الفترة الأخيرة نقل المباراة إلى استاد القاهرة، وزيادة عدد الجماهير، لكن محاولاته باءت بالفشل.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار الحكم الكونغولي جون جاك نجامبو ندالا لأدارة لقاء الذهاب بين الأهلي وصنداونز، فيما تم اختيار الجامبي بكاري جاساما لإدارة لقاء العودة في جنوب أفريقيا، يوم 7 مارس/أذار المقبل.