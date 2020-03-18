رفض إيراني بتكليف الزرقي مقابل دعم أمريكي والصراع يحتدم

( المستقلة)… كشف كتلة “تيار الحكمة” برئاسة عمار الحكيم عن وجود رفض إيراني لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكنه في المقابل أكد وجود دعم امريكي للزرفي.

وقال مصدر من داخل التيار لل( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن “هناك رفض من قبل طهران لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالمقابل هناك دعم من الولايات المتحدة الأمريكية ودولي لهذا التكليف”.

وأضاف أن “تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، جاء بدعم من قوى سياسية شيعية وسنية وكوردية، ولهذا هو سيستطيع من تشكيل الحكومة الجديدة دون أي عقبات، رغم وجود رفض سياسي شيعي له “.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال إن العراقيين يريدون حكومة تحافظ على سيادة البلاد وتوفر الاحتياجات الضرورية وخالية من الفساد وتحمي حقوق الإنسان.

وأضاف بومبيو، في تغريدة على تويتر، أنه “إذا وضع رئيس الوزراء العراقي هذه المصالح على رأس أولوياته فسيحظى بدعم أميركي ودولي”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة “النصر” البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً، إلا أن هذا التكليف جوبه برفض قاطع من قبل ائتلافات هادي العامري ونوري المالكي وفالح الفياض وحزب الفضيلة، مع تحفظ تيار الحكمة.

وكان عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، قد دعا إلى التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء.

وقال الزرفي في كلمته إنه سيعمل على التحضير لإجراء انتخابات “بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة في العراق، خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة القادمة”.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد ببذل “جهد أكبر لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا”، ودعم خلية الأزمة، و”اتباع السياقات العلمية المعمول بها في الدول المتقدمة”.( النهاية)