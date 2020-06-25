رفد مستشفى بنت الهدى في الناصرية بصالة عمليات خارجية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن رفد طبابة الحشد الشعبي مستشفى بنت الهدى في الناصرية ، بصالة عمليات متنقلة خارجية لاجراء عمليات طارئة للمصابين بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مستشفى بنت الهدى التعليمي تسلم صالة عمليات متنقلة خارجية تبرعت بها طبابة الحشد الشعبي ، ستستخدم لاجراء عمليات للمصابين بفيروس كورونا من الحالات الطارئة “.

واشار الى ان ” الصالة الجديدة ستساهم بعدم توقف العمل في الصالات الداخلية التي تاثرت مؤخرا نتيجة اجراء عملية لمصابة بفيروس كورونا “.