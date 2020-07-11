رغم كورونا..جورج وسوف : لا استطيع منه احد من تقبيلي

(المستقلة)..كشف المطرب السوري، جورج وسوف،على هامش أول حفل «أونلاين» له عبر شبكة الإنترنت من دون جمهور، إنه لا يستطيع منع قبلات المعجبين في زمن «كورونا». وقال: «لا أستطيع أن أقول لا لأحد يرغب في تقبيلي عندما يراني، رغم أن هذا يقلقني».

وعن كيفية قضاء يومياته في الوقت الحالي، أشار وسوف إلى أنه عادة لا يخرج من المنزل، ولو فعل فإنه ينتقل من منزل إلى آخر، وأحياناً يخرج إلى الجبل.

وافتتح جورج وسوف أول حفل «أونلاين» له بأغنيته «صابر وراضي».

وترددت شائعة إصابة وسوف بفيروس «كورونا» المستجد في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكنه خرج لينفيها، وأكد أنه بصحة جيدة، وطالب بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها بعضهم من حين إلى آخر.