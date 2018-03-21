رغم صوتها الجميل لارا خوري لا تفكر بالغناء

(المستقلة)..كشفت الممثلة اللبنانية لارا خوري انها تملك بالفعل الصوت الجميل لكنها في المقابل لا تفكر بالدخول الى مجال الغناء كما فعل شقيقها الفنان عامر زيان.

وأكدت لارا انها تصب كل اهتمامها على التمثيل الذي احترفته قبل فترة وشاركت في العديد من الاعمال الدرامية اللبنانية للتعبير عن موهبتها التي بدأت صورتها تنجلي وتلفت الانتباه اليها.

واوضحت ان الاتجاه الثاني ممكن ان يكون نحو الاعلام المرئي و المكتوب انطلاقاً من حبها لهذا المجال و دراستها له في الجامعة حيث ستعمل على التوفيق بين الفن و الاعلام في آن واحد.

لارا اوضحت ان العرض السينمائي الذي طرحه امامها احد المنتجين المعروفين في مصر مازال قيد الدراسة فيما ستكون لها اطلالات درامية منوعة في المرحلة المقبلة بين لبنان و الخارج و تحديداً عبر أعمال عربية مشتركة .

يذكر ان لارا قدمت دور البطولة في فيديو كليب جديد مع شقيقها الفنان عامر زيان و تحديداً عبر أغنية ” مستهونا ” التي تلقى رواجاً كبيراً في المرحلة الحالية .