رغم الجريمة .. نانسي عجرم تواصل مشوارها في مصر

المستقلة /تعيد المغنية اللبنانية نانسي عجرم تجربة تقديم شارات المسلسلات التلفزيونية المصرية، بعد العديد من التجارب السابقة، وهذه المرة تم التعاقد معها على غناء شارة مسلسل “سكر زيادة”.، رغم الجدل الكبير الذي حصل بعد أن أقدم زوجها على قتل أحد الأشخاص في منزلهما.

المسلسل من بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، والشارة من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، والتوزيع الموسيقي لأحمد إبراهيم، ومن المقرر أن تسجل الأغنية الأسبوع القادم في أحد استوديوهات لبنان.

وكانت عجرم قد غنت سابقاً شارة مسلسل “حكايات بنات” للفنانين صبا مبارك، ودينا الشربيني وميرنا وليد، إخراج مصطفى أبو سيف، وكتب الشارة أيمن بهجت قمر، ولحنها وليد سعد، ووزعها طارق مدكور.

وقدمت أيضاً شارة المسلسل المصري “حالة عشق” للفنانة مي عز الدين، والأغنية بعنوان “مقسومة نصين” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، واعتادت المغنية اللبنانية على غنائها في العديد من الحفلات.

وغنت عجرم شارة المسلسل المصري “ابن الأرندلي” بطولة الفنان يحيى الفخراني، وكتب كلمات الأغنية أيمن بهجت قمر ولحنها محمود طلعت.

كما سبق وقدمت للفنانة غادة عبد الرازق شارة مسلسلها “سمارة”، وكتب كلمات الأغنية حسين مصطفى محرم.

وكان لنانسي عجرم تجربة واحدة مع الدراما اللبنانية، إذ قدمت شارة مسلسل “جوليا”، وهي بعنوان “عم بتغير” من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي.

مسلسل “جوليا” من بطولة قيس الشيخ نجيب، وماغي غصن، ووسام صباغ، وجيسي عبدو، وليليا الأطرش، وسلطان ديب، ومي صايغ، ومجدي مشموشي، وتقلا شمعون، ونوال كامل، وغيرهم، والقصة من تأليف مازن طه وإخراج إيلي حبيب.